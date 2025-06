„Vernissage – intersectional 7.0: REVOLT OF COLOUR“

× Erweitern Revolt of Colour

Anfang Juli ist es endlich so weit, die schon im Vorfeld mächtig gehypte Ausstellung „intersectional 7.0: REVOLT OF COLOUR“ öffnet ihre Pforten.

Expand Foto: M. Rädel The Knast Das imposante Gebäude in der Söhtstraße in Berlin wurde 1906 erbaut und steht unter Denkmalschutz – und es ist ein Ort der Kunst!

In einer zunehmend queerfeindlichen Zeit, in der Vielfalt und LGBTIQ*-Sichtbarkeit wichtiger denn je sind, präsentiert prideART Berlin e.V. erneut ein einzigartiges Kunsterlebnis. In den historischen Mauern des ehemaligen Gefängnisses in Berlin-Lichterfelde, The Knast (Söhtstr. 7), entfaltet sich diesen Sommer ein vielstimmiger, queerer Aufstand – laut, kritisch, mutig und hoffnungsvoll. Mehr als vierzig internationale Künstler*innen der Community zeigen in dieser Gruppenausstellung, wie Kunst soziale Grenzen verschieben kann. Alles ab 18! Mit starken Farben, eindrucksvollen Formen, installativen Konzepten und berührenden Texten setzen sie ein Zeichen gegen Diskriminierung, Ausgrenzung und Stillstand.

„REVOLT OF COLOUR“ ist dann auch mehr als „nur“ eine queere Ausstellung – es ist ein kreativer Protest, eine Feier von Diversity und ein Aufruf zum Umdenken. Die Besucher*innen erwarten Werke, die nicht nur berühren, sondern auch aufrütteln: politisch, poetisch und voller queerer Lebensrealitäten. Und ja, erotisch kann es auch werden.

Die Vernissage von „intersectional 7.0: REVOLT OF COLOUR“ ist am 10.7. ab 19 Uhr, prideart.eu

