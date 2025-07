Sommerliche Freude

× Erweitern Fotos: M. Rädel Armin Morbach, Maria Psycho, Kaey Armin, Maria und Kaey – Sie alle feiern ein weiteres Lebensjahr. Schön, dass es euch gibt!

Expand Foto: TELAMO Ross Antony Der Musicaldarsteller, Schlagersänger und Moderator Ross Antony

So viele Geburtstagskinder oder auch Jubiläen! Der Juli und der August haben es wirklich in sich. Hier ist eine Auswahl von Queers und Happenings, denen wir von Herzen gratulieren.

Sänger Ross Antony (kleines Bild rechts) feiert am 9. Juli sein Wiegenfest, Mode-Stern Armin Morbach (Foto oben links) am 20. seinen Geburtstag. Der Schauspieler Vladimir Burlakov macht das zwei Tage später und Maria Psycho (Bildmitte im Foto oben) dann am 30. Juli. Und Maria begeht zudem einen Runden: 45 Jahre, woo-hoo!

Expand Foto: M. Rädel Der Juli und der August bieten nicht nur Blütenpracht, sondern auch viele Geburtstage!

Kaey (Bild oben rechts außen) läutet dann bei uns in Sachen Geburtstag den August ein, am 9.8. ist es so weit – ganz aktuelle ist die Bunte bei „BERLIN is not SALZBURG“ zu sehen. Aber zurück zu den Wiegenfesten ... Zwei Tage nach Kaey aus Halle feiert das Berliner SO36 seinen 47. Geburtstag, Pornostar Robert Royal (großes Bild unten) am 17. dann seinen 35. – Wir wünschen dem gebürtigen Österreicher alles Gute! Sängerin und LGBTIQ*-Ikone Madonna (großes Bild ganz oben) wird einen Tag zuvor schon 67 … Auch gratulieren wollen wir dem Ledertreffen Hamburg, das erstmals im August 1973 stattfand. Und Nina Queers legendäre Berliner Jetset-Promi-Party „Irrenhouse“ wird im August diesen Jahres auch schon ein Vierteljahrhundert jung. Weiter so!

× Erweitern Foto: @robertroyal_1 Robert Royal feiert diesen Sommer sein 35. Wiegenfest – #HappyBirthday!

