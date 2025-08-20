Betty BücKse bezirzt auf der „Madonnamania“

× Erweitern Foto: M. Rädel Betty BücKse Betty BücKse

Expand Foto: Warner Music Madonna

Eigentlich soll sich bei dieser Party im SchwuZ (Rollbergstraße 26) in Neukölln ja alles um die „Queen of Pop“ drehen, Madonna. Doch Community-Liebling Betty BücKse (großes Bild oben) ist sicherlich der absoluten Hingucker. Fröhlich, liebenswert, gesellig und so herzlich, wie #mensch es sich von Leuten, die im Nachtleben arbeiten, wünscht.

Musikalisch steht allerdings wirklich Madonna (kleines Bild links) im Fokus, ihre Hits – etwa „Express Yourself“, „Beautiful Stranger“ und „Give Me All Your Luvin‘“ – und Remixe sowie die Gassenhauer verwandter Künstler*innen werden von DJs wie Modeopfer und Cul de Paris gemischt – und auch die Dragqueens Destiny Drescher und Stella (sie wurde dieses Jahr 40, nachträglich alles Gute!) sind am Start. Los geht es am kommenden Samstag, den 23. August, um 23 Uhr.

Expand Foto: M. Rädel SchwuZ

Über das SchwuZ: Es ist ein wahres Urgestein der queeren Berliner Community, seit 1977 bietet das SchwuZ jedes Wochenende ein vielfältiges Programm – einst mit Unterstützung von Rosa von Praunheim, der dem damaligen „SchwulenZentrum“ erste Räumlichkeiten vermittelte. Seit seiner Gründung, die aus der Homosexuellen Aktion Westberlin (HAW) hervorging, war der Klub an mehreren Standorten aktiv. Seine größte Popularität erreichte das SchwuZ um die Jahrtausendwende am Mehringdamm, bevor es 2013 nach Neukölln umzog. Im Laufe der Jahre zählte es zahlreiche prominente Gäste und Künstler*innen, darunter Jean Paul Gaultier, Erasure und Aloe Blacc. 2020 wurde der Klub für sein Engagement mit dem Respektpreis ausgezeichnet. Im Jahr 2025 musste leider ein Insolvenzverfahren (wir berichteten) eingeleitet werden