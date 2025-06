Bork Melms – Es gibt viel Neues!

× Erweitern Foto: Selfie

Schon seit Ende der 1990er mischt dieser Veranstalter in Berlin mit – legendär ist etwa die Party „Propaganda“. Wir haben Bork Melms für ein „Nachgefragt“ gewinnen können.

Diesen Sommer hast du viele Projekte am Start. Verrate uns, worauf wir uns freuen können.

Danke der Nachfrage! Ich war eigentlich nie weg, aber es gab einige andere Projekte und Aufgaben in meinem eigentlichen Beruf in der Eventagentur und Hotellerie. Es gibt einige News: Als queere Agentur werden wir den Namen Propaganda Events tragen, in dem Zuge veranstalten wir das erste PINK PRIDE DINNER, direkt am Alexanderplatz im BEAST am 25. Juli. Wir wollen Flagge zeigen, denn in den heutigen Zeiten brauchen wir weiterhin und verstärkt mehr Farbe bzw. PINK in der Hauptstadt. Tickets können ab sofort gekauft werden, auch suchen wir noch Unterstützer und Käufer von Tickets für meine Herzensangelegenheit: KEINE AUSGRENZUNGEN. Man kann Tickets kaufen und wir vergeben diese Sozialtickets an sozial schwache Menschen aus dem queeren Umfeld. Zur Gaywiesn 2025: Wir werden volljährig und bleiben weiterhin in unserer legendären Hütte, wechseln aber nun auf den Sonntag und sind umgezogen zum Ostkreuz. Alle Infos auf gaywiesn.de

Weekend Club am Sonntag, den 27.7.2025, ab 20 Uhr geben, also ein schöner Abschluss mit dem Sundowner vom PRIDE 2025. Ab September kehrt die Propaganda Party wieder ins Nachtleben zurück, hier sind besondere Termine geblockt: Einmal die große „WE ARE BACK“-Party, unsere Geburtstagsparty im Oktober und klassisch am 30.12. mit der geilen PRE-Silvesterparty. Wenn dann die Zahlen stimmen, wird die PROPAGANDA PARTY ab 2026 wieder im festen Rhythmus laufen.

Du hältst dem Metropol die Treue, ich hörte von einer Party im Pride Month. Leider sind wir im Metropol erst wieder im Herbst, so die aktuelle Planung. Aber ich mag das Metropol, und die aktuellen Betreiber möchten wir gern supporten und dort wieder Party feiern.

Auch im SchwuZ wird es Partys von dir geben. Gerade waren wir nur mit der Party im Juni am Start, was danach folgt, werden wir sehen, und die Gäste müssen es entscheiden, ob sie die Propaganda oder vielleicht auch was Neues dort, von mir und meinem Team, erleben wollen. www.pinkpridedinner.de, gaywiesn.de

