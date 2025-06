Die Busche schließt!

× Erweitern Foto: blu.fm Party

Expand Auch Doris Disse veranstaltete hier einst Partys.

Und wieder ein Klub weniger! Ende Juli lädt das Team der legendären Busche zum „Last Dance“ ein. Danach ist Schluss.

Auf Social Media verrät das Team der schon zu DDR-Zeiten eröffneten queeren Location dazu: „Wir feiern ein letztes Mal BUSCHE CLUB. Ein letztes Mal tanzen. Ein letztes Mal lachen. Ein letztes Mal durchdrehen – als gäbe es kein Morgen. Kommt vorbei und feiert mit uns – Open End! Das Busche-Team sagt Danke für all die unvergesslichen Nächte, die Liebe, die Energie – und vor allem: für euch. Goodbye – aber mit einem Knall! Und wer weiß … vielleicht sehen wir uns irgendwann wieder.“

Die letzte Party, der „Last Dance – Ein letztes Mal BUSCHE CLUB“, soll am 26. Juli ab 21 Uhr steigen. Mit der Schließung der Busche (Warschauer Platz 18) verliert Berlin einen weiteren traditionsreichen und identitätsstiftenden Ort der LGBTIQ*-Community. Gegründet 1985 an der Buschallee in Weißensee und seit 2004 am Warschauer Platz in Friedrichshain ansässig, war der Klub über drei Jahrzehnte hinweg ein zentraler Treffpunkt für die Community, vor allem für die Frauen- und Lesben-Community. Schade für Berlin, traurig für die queere Szene.

