„Berlin Calling“: prideART sucht DEINE Kunst

Für die angedachte Ausstellung „REVOLT OF COLOUR“ sucht das Berliner Künstler*innenkollektiv prideART noch Talente, die Lust haben, ihre Kunst zu zeigen.

Die geplante Ausstellung beschäftigst sich mit den Themen kreative Selbstbestimmung, queere Solidarität und den Kampf gegen Ausgrenzung. „intersectional 7.0 – REVOLT OF COLOUR“ versteht sich als ein bewusst gesetztes Statement gegen gesellschaftliche Ausschlussmechanismen. Sie ist eine vielstimmige künstlerische Intervention, die Ausgrenzung, Marginalisierung und normative Einschränkungen sichtbar macht und zugleich Räume für kreative Selbstermächtigung eröffnet.

Queere Kunst als politisches Medium – als Ausdrucksmittel individueller und kollektiver Erfahrungen, als Werkzeug des Widerstands und als Ort des solidarischen Austauschs. Die gezeigten Positionen zeugen von einer großen formalen wie inhaltlichen Vielfalt: Mal laut und provokativ, mal subtil und poetisch, stets jedoch getragen von einer klaren Haltung und dem Wunsch nach Sichtbarkeit, Zugehörigkeit und Veränderung. Besonderes Augenmerk gilt dabei queeren Perspektiven, die in vielen gesellschaftlichen Kontexten noch immer unterrepräsentiert sind.

Die geplante Ausstellung möchte diesen Stimmen Raum geben – Raum zur Entfaltung, zur Selbstbestimmung und zur gegenseitigen Bestärkung. In der Auseinandersetzung mit Themen wie Identität, Körper, Intimität, Gemeinschaft oder Widerstand entstehen Arbeiten, die Konventionen hinterfragen, Grenzen überschreiten und alternative Narrative vorschlagen. In einer Zeit, in der gesellschaftliche Spaltung, Diskriminierung und repressive Tendenzen vielerorts zunehmen, ist es umso wichtiger, Räume für Solidarität, kritische Auseinandersetzung und kreative Freiheit zu schaffen. „REVOLT OF COLOUR“ lädt dazu ein, sich auf diese Räume einzulassen – mit Offenheit, Neugier und dem Bewusstsein, dass jede Form künstlerischen Ausdrucks auch eine politische ist. Bis zum 27. Mai kannst du deine Kunst unter www.prideart.eu einreichen. Alle Kunstformen sind erlaubt!

