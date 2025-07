Come Out. Kick. Love. Repeat.

Der schwule Fußballer Josh Cavallo hat ein wichtiges Update zu seinem Leben und seiner Karriere veröffentlicht: Vier Jahre nach seinem emotionalen Coming-out gab Cavallo bekannt, dass er seinen australischen Verein verlässt, um gemeinsam mit seinem Verlobten ein neues Kapitel in Großbritannien aufzuschlagen.

Der australische A-League-Spieler, der sich im Oktober 2021 öffentlich als schwul geoutet hatte (männer* berichtete), kündigte an, seinen Verein Adelaide United in Südaustralien zu verlassen, um im Rahmen eines Transfers nach Großbritannien zu wechseln.

„Auf Wiedersehen, Australien. Hallo, Großbritannien. Es ist kein Abschied für immer, aber jetzt ist es an der Zeit, mit meinem Verlobten an meiner Seite das Nest zu verlassen“, schrieb Cavallo am 7. Juli auf Instagram. „Der Fußball und das Leben haben mich weiter gebracht, als ich es mir jemals vorgestellt habe, und neue Möglichkeiten haben zu einem neuen Leben geführt, das auf der anderen Seite der Welt auf uns wartet.“

„Ich hätte nie gedacht, dass mir das Ausleben meiner Wahrheit Türen öffnen würde – vom Spielfeld bis in jeden Winkel meines Privatlebens“, fuhr Cavallo fort. „Ob ihr meine Reise von Anfang an verfolgt habt oder dabei Kraft gefunden habt, eure Anwesenheit bedeutet mir mehr, als Worte jemals ausdrücken können.“

„Besonders an die LGBTQ+-Community: Ihr seid der Grund, warum ich nie aufgegeben habe. Ihr habt mir gezeigt, dass ich nicht allein bin und dass keiner von uns allein ist. Für den Jungen, der einmal in den Spiegel schaute und sich fragte, warum er anders war, ist dies der Beweis, dass man seinen Platz in dieser Welt finden kann.“

Cavallo hat noch keine Details zu dem Verein bekannt gegeben, zu dem er wechseln wird, da sein Vertrag Berichten zufolge noch nicht endgültig unterzeichnet ist. Doch eines steht fest: Sein Verlobter Leighton Morrell, dem Cavallo letztes Jahr auf dem Spielfeld des Coopers Stadium des Adelaide United FC einen Heiratsantrag gemacht hatte (männer* berichtete), wird an seiner Seite sein.