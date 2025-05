Felix Jaehns „PRIDE“

× Erweitern Felix Jaehn, Niklas van Schwarzdorn Das Cover der Single stammt übrigens von ...

Expand Foto: M. Rädel Irrenhouse ... Niklas van Schwarzdorn aka Ivanka T.

❤️🌈🦄 „Ich bin nicht nur stolz darauf, pansexuell, nicht-binär und queer zu sein. Ich bin stolz darauf, das offen zu leben – trotz der Gewalt und Zurückweisung, die ich deshalb erfahre. Niemand kann mir meinen PRIDE nehmen!“

Mit diesen Worten präsentierte uns Felix Jaehn neue Musik. Und selbstbewusst fährt Felix fort: „Dieser Song handelt davon, sich seinen Stolz nicht nehmen zu lassen – egal wie viel Hass, Gewalt oder Ablehnung man erfährt. Es geht darum, zu sich zu stehen und alle Facetten der eigenen Identität anzunehmen – trotz aller Herausforderungen. Du bist schön, so wie du bist! Wer bestimmt eigentlich, was der richtige Weg ist? Es ist wichtig, dass wir Vielfalt als grundlegenden Teil der menschlichen Natur anerkennen – und endlich aufhören, Menschen in Schubladen pressen zu wollen, die ihnen nicht gerecht werden.“

Hintergrundwissen: Felix Jaehn (geb. 28. August 1994 in Hamburg) feierte mit Songs wie „Book of Love“, „Cheerleader“, „No Therapy“, „Waking Up“ (mit Leony), „Bonfire“, „Rain in Ibiza“ (mit Calum Scott) und dem Welthit „Ain’t Nobody (Loves Me Better)“ (mit Jasmine Thompson) internationale Erfolge. 2018 outete sich Jaehn als bisexuell. Ende April 2024 folgte ein weiteres Coming-out: Der Künstlername ist nun auch Fee, das Geschlecht nicht-binär, seit 2024 bezeichnet sich Felix auch als pansexuell. Pansexuell bedeutet, dass sich eine Person zu Menschen aller Geschlechtsidentitäten hingezogen fühlen kann – unabhängig davon, ob jemand männlich, weiblich, trans, non-binär oder intergeschlechtlich ist. Hier kannst du in Felix' neues Lied reinhören: „PRIDE“, es erscheint am kommenden Freitag.

