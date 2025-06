GEMEINSAMBUNT: Für ein friedliches und buntes Berlin

× Erweitern Foto: M. Rädel

Stars der Community wie die Kabarettistin Sigrid Grajek, der Sänger Jendrik Sigwart sowie Dragqueen Marcella Rockefeller und Ades Zabel vereinen im Juli ihr Können.

Und dies tun sie bei einer Benefizgala am 14.7. im Theater des Westens, um der ansteigenden Gewalt gegen Queers bunt entgegenzutreten und für Sichtbarkeit zu sorgen.

Unter der Schirmherrschaft von Peter Plate, des Polizeipräsidenten des Landes Brandenburg, Oliver Stepien, der Frauenrechtlerin Seyran Ateş, Thilo Cablitz sowie von Alfonso Pantisano wollen alle Künstler*innen, etwa Jurassica Parka und Ensemblemitglieder des Musicals „Romeo und Julia“, bei „#GEMEINSAMBUNT“ zeigen, dass Berlin sich nicht einschüchtern lässt von gewaltbereiten Intoleranten. „Wie in den vergangenen sechs Jahren, in denen wir bereits 15 engagierte gemeinnützige Organisationen, darunter Opfer- und Jugendhilfen bzw. sozial-religiöse Angebote in ihrer Arbeit unterstützen konnten, wird der gesamte Gewinn auch in diesem Jahr gespendet“, wird ergänzend via E-Mail verraten.

14.7., „6. Benefizgala #GEMEINSAMBUNT“, Theater des Westens, S+U Bahnhof Zoo, 19 Uhr

