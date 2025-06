Heute! „Kundgebung gegen Gewalt“

× Erweitern Foto: M. Rädel Heute, am Montag um 19 Uhr, findet eine Kundgebung statt – ein kraftvolles Zeichen gegen Hass und für Solidarität

„In der Nacht zum 29. Juni wurde ein Nachbar vor dem Café Romeo und Romeo brutal angegriffen und verletzt. Ein friedlicher Abend in unserer Straße endete mit Beleidigungen und einer gefährlichen Körperverletzung. Solche Taten machen uns wütend – aber auch entschlossener“, ist auf dem Instagram-Profil des beliebten queeren Cafés Romeo und Romeo zu lesen.

Ein bewegendes Posting von Sissy Kraus, Hakan Taş und Ralph Ehrlich – es macht betroffen, aber auch Hoffnung. Es zeigt, wie tief der Schock sitzt, aber auch, wie stark der Zusammenhalt in der LGBTIQ*-Community und unter ihren Freund*innen ist. Denn schon heute, am Montag um 19 Uhr, wird ein klares Zeichen gesetzt: mit einer Kundgebung vor dem Café, die zeigt, dass wir gemeinsam für Respekt, Sicherheit und Sichtbarkeit einstehen.

„** Wir sagen: Nicht mit uns. ** Gewalt, Hass und Einschüchterung dürfen in unserer Nachbarschaft keinen Platz haben. Schöneberg steht für Vielfalt, Respekt und ein solidarisches Miteinander. Und genau dafür gehen wir auf die Straße. ** Kommt zur Kundgebung am Montag, den 30. Juni 2025 um 19 Uhr vor das Café Romeo und Romeo.** Setzen wir gemeinsam ein Zeichen: Für eine Nachbarschaft, in der alle sicher leben können – unabhängig von Herkunft, Alter, Identität oder Lebensweise. **Lasst uns laut und sichtbar sein – gegen Gewalt, für Zusammenhalt. ** Bringt Freund*innen, Nachbar*innen, Transparente und eure Stimmen mit. ** Schöneberg hält zusammen. **“ Eine wichtige Aktion, die Mut macht und zeigt, dass sich die LGBTIQ*-Community nicht runterkriegen lässt. Der Vorfall macht einmal mehr klar: Queeres Leben wird immer wieder angegriffen – und wir müssen es gemeinsam sichtbar machen und entschlossen verteidigen. Opfer queerphober Straftaten können sich auch immer hier melden: MANEO.

