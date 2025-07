Club OST mit SNAX

× Erweitern Foto: M. Rädel Chantals House of Shame, SNAX, Florian Pullermann, Chantals House of Shame SNAX und Herr Pullermann ...

Expand Foto: M. Rädel Der Klub samt Außengelände war einst ein Kraftwerk aus der Kaiserzeit. Die Lage ist perfekt, nah am Treptower Park, nah am Ostkreuz.

Ein queeres Festival innerhalb Berlins, ein klubbiges Bekenntnis zur LGBTIQ*-Community – und ein sommerlicher Spaß!

„Summer, Summer, Summer“: Am 6. Juli steigt ab 14 Uhr im Club OST die „Tipsy Disco – Queer Open Air Party“. Angekündigt werden dafür neben den DJ- Größen SNAX (Bild oben, links) und Daniel Wang auch noch unter anderem Archie Goats, Coco Klein, DJ Handbag und ORIK. Zu verdanken haben wir das dem Team des „Tipsy Bear“, einer beliebten queeren Bar in Berlin. Seit der Eröffnung im Jahr 2019 begeistert die Crew mit Drag-Shows, ausgelassenen Partynächten und entspannten Abenden – und das mitten im stilvollen und eher ruhigen Stadtteil Prenzlauer Berg. Besonders bemerkenswert ist die entspannte, inklusive Atmosphäre, in der sich jede*r willkommen fühlen kann – unabhängig von Geschlechtsidentität oder sexueller Orientierung. Hier trifft kreativer Ausdruck auf Community-Spirit – und genau das macht den besonderen Charme dieser Bar aus.

Aber es ist auch dort nicht immer alles nur schön ... Unlängst kam es hier zu feigen queerphoben Attacken, doch die Nachbarschaft und die LGBTIQ*-Community zeigten Stärke und demonstrierten mit einem großen Straßenfest gegen Hass und Gewalt – sogar Barbie Breakout war mit am Start. Leider häufen sich in ganz Berlin Angriffe auf queeres Leben (wir berichteten), solltest du Gewalt erleben, wende dich an die Polizei und an MANEO.

6.7., „Tipsy Disco – Queer Open Air Party“, Club OST, Alt-Stralau 1 – 2, S Ostkreuz, 14 – 2 Uhr

