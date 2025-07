Guy Spencer – Star bei CARNAL+

×

Er ist einer DER Stars bei CARNAL+ und steht bei FunSizeBoys seinen Mann. Für uns hatte der groß gewachsene Kerl aus Hollywood trotzdem etwas Zeit zu chatten.

Was tust du, um fit zu bleiben? In Form zu bleiben, war für mich immer ein bisschen ein Paradox. Ich habe nie Probleme gehabt, Gewicht zu verlieren – mein Problem ist eher, es zu halten. Ich war schon immer groß und schlank – und war groß wie eine Straßenlaterne. Die Leute sagen oft: „Du hast so ein Glück, dass du so dünn bist.“ Aber ehrlich gesagt ist es echt nervig, wenn man versucht, Muskeln aufzubauen. Aktuell trainiere ich fünf- bis sechsmal pro Woche, wenn ich nicht gerade reise. Ich konzentriere mich auf langsame, kontrollierte Wiederholungen mit moderatem bis schwerem Gewicht. Ich zähle nicht jede Kalorie, aber ich ziele auf über 3.000 Kalorien pro Tag und achte besonders auf eine hohe Proteinzufuhr – etwa 250 Gramm täglich. Kein Cardio … es sei denn, wir zählen Sex dazu. Und das tue ich definitiv. Ein paar Mal im Monat gehe ich auch zu einem Gruppen-Nacktyogakurs. In einem Raum mit anderen Männern zu praktizieren – verletzlich, präsent und völlig nackt –, ist eine kraftvolle Art, sich mit dem eigenen Körper zu verbinden. Kein Ego, keine Ablenkung, nur Atmung, Schweiß und Fokus. Es ist körperlich, aber auch tief sinnlich – auf eine sehr geerdete Weise.

Expand Foto: Carnal Media LLC CARNAL+

Wie viele Szenen drehst du pro Monat? Das variiert. Ich betreibe meinen OnlyFans- und JustForFans-Kanal seit letztem September, und ein paar Monate später habe ich angefangen, mit Carnal Media zu arbeiten. Auf meinen Fan-Seiten veröffentliche ich jede Woche eine neue Langfilmszene – meistens Kollaborationen – und ich filme meistens in intensiven Phasen, damit ich genug Zeit habe, alles zu schneiden, zu posten und trotzdem noch ein Privatleben zu haben. Im April war ich zum Beispiel in New York und habe in vier Tagen sieben Szenen gedreht. Das sind fast zwei Monate Content auf einer einzigen Reise – genau die Art von Effizienz, die ich liebe. Was Studioarbeit angeht, hatte ich unglaublich viel Glück. Carnal Media produziert für viele verschiedene Nischen und Plattformen – seit November habe ich wahrscheinlich über sechzig Szenen für sie gedreht. Es gibt eine große Bandbreite, und ich genieße es, in jede Rolle einzutauchen.

Nenne mir zwei deiner Lieblingsdarsteller. Legrand Wolf war schon immer einer meiner Favoriten. Es ist hypnotisch, ihm zuzusehen – diese ruhige Autorität, seine Stimme, sein Blick. Wenn man ihm zusieht, fühlt man sich umsorgt – auf mehr als nur eine Weise! Als ich das erste Mal mit ihm gedreht habe, musste ich mich selbst daran erinnern, dass ich gerade arbeite – und nicht einfach nur fasziniert zuschaue. Ich bewundere auch Derek Kage. Er hat diese seltene Mischung aus Charme, Selbstbewusstsein und völliger sexueller Fluidität. Er toppt, er bottomt, er dominiert, er unterwirft sich – er erlaubt sich, alles zu genießen. Und das finde ich unglaublich sexy. Es ermöglicht ihm auch, sich als Mensch weiterzuentwickeln und neue Dinge auszuprobieren, die er vielleicht vorher nie in Betracht gezogen hätte. Ich bin da voll dabei. Wenn mich jemand fragt, worauf ich stehe, sage ich immer: „Ich stehe auf viel – und bin offen für mehr.“ Wenn jemand auf etwas Bestimmtes steht, will ich davon hören. Ich bin neugierig, offen – und ich möchte mich sexuell immer weiterentwickeln

Abgesehen von Sex – welche Hobbys hast du? Im Moment ist meine Freizeit ziemlich begrenzt, aber wenn ich welche habe, verbringe ich sie am liebsten draußen. Wandern, schwimmen – alles, was mir erlaubt, meinen Körper in der Natur zu spüren. Idealerweise nackt. Da ist etwas Urmenschliches und Friedliches dran, fast wie ein Reset fürs Nervensystem – mit Sonnenlicht, Stille oder den Geräuschen der Natur um einen herum.

Expand Foto: M. Rädel Berlin Berlin will er bald wieder besuchen.

Hast du Reisepläne für diesen Herbst oder das nächste Jahr? Ja – und ich freue mich sehr darauf. Ich plane eine Reise nach München, Berlin und Amsterdam gegen Ende des Sommers. Ich war bisher nur einmal in Berlin, zu Silvester, und habe die Energie geliebt – selbst bei der Kälte. Jetzt will ich die Stadt erleben, wenn alle schwitzen und oberkörperfrei sind, statt dick eingepackt zu frieren. Außerdem habe ich Reisen nach Colorado, Oregon, New York, Puerto Vallarta und Rio geplant.

🎃 Stehst du auf Halloween? Absolut. In West Hollywood ist Halloween quasi das schwule Weihnachten. Eine halbe Million Menschen strömen kostümiert auf die Straßen – und ja, die Jungs sind meistens halb nackt. Ich entscheide mich meist eher für etwas Lustiges oder Gruseliges statt für sexy Outfits. Das erste Mal, als ich dort war, ging ich als 2,01 Meter große Amy Winehouse: winzige Jeansshorts, ein geliehener Trainings-BH und eine hohe Beehive-Perücke. Ich war nicht die einzige Amy an dem Abend … aber definitiv die größte.Dieses Jahr denke ich darüber nach, als Na’vi aus Avatar zu gehen: blaue Körperfarbe, Lendenschurz und ein Schwanz!

